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Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

09.01.2022 13:32
Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde antik kentteki elektrik kablolarını çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde antik kentteki elektrik kablolarını çalmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, Rhadiopolis Antik Kenti yakınlarında devriye görevi yaptıkları sırada, bazı kişilerin Antalya Müze Müdürlüğüne ait elektrik kablolarını çalmaya çalıştığını fark etti.

Ekipler, yaklaşık 280 kilogram ağırlığındaki elektrik kablolarını çalmaya teşebbüs eden A.K, C.M. ve V.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Hisarcık, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki antik kentte kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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