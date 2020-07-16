Antalya'daki hakim ve savcı adayları, yabancı dil eğitimi alacak - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, hakim ve savcı adaylarının yabancı dil eğitimi almaları konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilen imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Namık Kemal Sönmez katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan İnal, "Adalet teşkilatımızın geleceği olan hakim ve savcı adaylarının staj verimliliğinin artırılması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Antalya Adliyesinde staj yapan hakim ve savcı adaylarının kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma saatleri dışında, yabancı dil eğitimi almaları için Akdeniz Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğinin herkes için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Ünal da çağı yakalamak ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip edebilmek için ikinci bir dil bilmenin artık her meslek grubu için zorunluluk haline geldiğini vurguladı.