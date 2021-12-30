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Antalya'daki hayvan barınağı "tehlikeli tür" köpeklere yuva oldu - Son Dakika

Antalya'daki hayvan barınağı "tehlikeli tür" köpeklere yuva oldu

30.12.2021 11:21
Antalya'daki hayvan barınağı "tehlikeli tür" köpeklere yuva oldu

Antalya'da ormanlık alanda kurulu sahipsiz hayvan barınağı, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi köpeklere yuva oluyor.

Antalya'da ormanlık alanda kurulu sahipsiz hayvan barınağı, yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi köpeklere yuva oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Kepez Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nde, tehlike oluşturan köpek ırkları için 12 yıl önce özel alan oluşturdu.

Vatandaşların şikayeti veya kurumlardan teslim alınan "tehlikeli tür" köpeklerin, oluşturulan özel kafes ve alanlarda, gerekli güvenlik önlemleri çerçevesinde kısırlaştırma, aşı, tedavi ve bakımları yapılıyor.

Ormanlık alanda 7 dönüm üzerine kurulu barınakta, 45 kişilik ekip 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi Veterineri Mehmet Kocakasap, AA muhabirine, barınağın 1990'lı yılların başında kurulduğunu, zaman içinde Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliklere uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Kuruluşundan bu yana kesintisiz hizmet verildiğini vurgulayan Kocakasap, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin en eski hayvan bakım evlerinden biriyiz. Şu anda 100'ün üzerinde köpeğimiz engelli bölümünde kalıyor. Yine alanda 100'e yakın tehlike arz eden köpek popülasyonumuz var. Tehlikeli köpek ırkları merkez ve ilçelerden gelen ihbar üzerine bulundukları yerden alınıp buraya getiriliyor. Tehlikeli köpek ırkları, diğer ırklardan ayrı olarak özel bir alanda tutuluyor. Bu ırklar yaralı olarak ihbar edilmiş ve burada tedavisi tamamlanan ve bize kalan hayvanlar ya da yetkili kurumların sahibinden el koyduğu bize teslim ettiği hayvanlar. Tehlikeli köpek ırkları yasa gereği doğal hayata salınması ve sahiplendirilmesi yasak olduğu için bizim bakım evimizde düzenli ve sürekli olarak bakılmakta."

"Tehlikeli köpek ırkların üretilmesinde ciddi bir eğilim var"

Hayvanların tıbbı ihtiyaçları, aşılama ve kısırlaştırılmasının ekipler tarafından yapıldığını anlatan Kocakasap, kent nüfusuyla hayvan sayısının arttığını ve ihtiyacı karşılamak için belediyenin 40 dönüm üzerine yeni barınak inşa çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Tehlikeli köpek ırklarına ciddi bir talebin de söz konusu olduğunu kaydeden Kocakasap, "Tehlikeli köpek ırkların üretilmesinde ciddi bir eğilim var. Hayvan koruma yasasının emri olduğu için tüm il ve ilçelerin bakım evi yapma zorunluluğu bu sorunun çözümü için zaruri. Ancak el birliği içerisinde bir çözüme gidilebilir. Yoksa tek bir belediyenin bu konuyu çözebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Pitbull, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki hayvan barınağı 'tehlikeli tür' köpeklere yuva oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki hayvan barınağı "tehlikeli tür" köpeklere yuva oldu - Son Dakika
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