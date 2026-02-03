Antalya\'daki Kazada Hayatını Kaybeden Resmiye Göktepe Toprağa Verildi

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Resmiye Göktepe'nin (62) cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Göktepe'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine getirildi.
Cenaze töreni öncesi Göktepe'nin yakınları, taziyeleri kabul etti.
Yüzüncü Yıl Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Göktepe'nin cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
