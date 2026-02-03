Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... - Son Dakika
Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
03.02.2026 16:11  Güncelleme: 16:49
Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
Antalya'da otobüs kazasında vefat eden 10 kişi, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Manavgat'taki bir otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik'in ailesini ziyaret için kente geldiği, dönüş için otobüs bileti aldığı ancak seferi kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan otobüse bindiği öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1 Şubat pazar günü Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerden Manavgat ilçesinde bir turistik otelde eğlence müdürü olan Aslı Çevik (47) ile Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Eskişehir'e getirildi.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Aslı Çevik için Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ömer Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesinin yanı sıra Aslı Çevik'in arkadaşları katıldı. Çevik, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

Kazada ölen Eskişehirli Resmiye Göktepe'nin (62) cenaze namazı ise 100'üncü Yıl Camisi'nde kılındı. Cenazeye yakınlarının katıldığı Göktepe, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BİR GÜN ÖNCE OTOBÜSÜ KAÇIRMIŞ

Aslı Çevik'in, ailesini ziyaret için kente geldiği, bir süre sonra da geri dönmek için Antalya'ya otobüs bileti aldığı ancak seferi kaçırdığı için bir gün sonraki sefere bilet alıp kaza yapan araca bindiği öğrenildi.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
Kaynak: DHA

Eskişehir, Manavgat, Güvenlik, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... - Son Dakika

