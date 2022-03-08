Antalya'daki "rüşvet" davasında oda başkanının da olduğu 5 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da rüşvet alarak ve vererek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın da bulunduğu 5 sanıktan 3'ü 5 yıl, 2'si 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Arif Afşin, Hasan Uysal, İsmail Demir, İsmail Kurt, Şeref Tezcan, Ekram Türkyılmaz ve Yaşar Akkoyun müşteki ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Gürhan Aydın, Ali Çivik, Hüseyin Yeşil, Mert Uysal, Muammer Eski, Murat Yılmaz, Musa Uzun, Sıla Uysal, Süleyman Çivik, Şerife Uysal ve Volkan Doğan duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar İsmail Kurt, Muammer Eski, Murat Yılmaz, Musa Uzun, Süleyman Çivik, Şeref Tezcan ve Şerife Uysal hakkında mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerini isterken, sanıklar Mehmet Ali Alkan, Gürhan Aydın, Hasan Uysal, Sıla Uysal, Volkan Doğan, İsmail Demir, Ali Çivik, Hüseyin Yeşil, Yaşar Akkoyun, Ekrem Türkyılmaz, Arif Afşin ve Mert Uysal'ın rüşvet suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Söz alan sanıklarından Mehmet Ali Alkan, iddia makamının mütalaasına katılmadığını belirterek "Kesintisiz olarak 17 yıl kadar Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı görevini yaptım. Üzerime bir kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Suçlama nedeniyle tutuklandım ve 8 ay 10 gün cezaevinde kaldım, 16 Ocak 2022 tarihinde yapılan olağan seçimde yeniden oda başkanlığa seçildim. Kimseden rüşvet almış değilim, beraatimi istiyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile Hasan Uysal ve Gürhan Aydın hakkında "rüşvet alma-verme" suçundan 6'şar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı indirim uygulayarak 5 yıla düşürdü.

Sanıklardan Volkan Doğan ve İsmail Demir, "rüşvet alma-verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, mahkeme heyeti tarafından 4 yıl 2 aya düşürüldü.

Sanıklar ayrıca kamu haklarından yasaklandı.

Diğer sanıklar İsmail Kurt, Sıla Uysal, Mert Uysal, Şerife Uysal, Ali Çivik, Arif Afşin, Ekrem Türkyılmaz, Hüseyin Yeşil, Murat Yılmaz, Süleyman Çivik, Yaşar Akkoyun, Şeref Tezcan, Muammer Eski ve Musa Uzun hakkında ise beraat kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2019'da "rüşvet alma-verme" ve "haksız kazanç elde etme" iddiasıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlediği operasyonda aralarında oda başkanı Mehmet Ali Alkan ile oda çalışanları, taksi durak başkanlarının da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almıştı.