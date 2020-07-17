Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Konyaaltı ilçesine yeni mesire alanı kazandırılıyor.

Konyaaltı ilçesine yeni mesire alanı kazandırılıyor.

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Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevleri Mahallesi'nde 117 dönümlük HayatPark mesire alanındaki çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli yürütülen HayatPark projesinin ilk etabının yaklaşık bir ay sonra hizmete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Tenis kortları, dinlenme alanları, otopark, yeşil alan ve kafelerin yer alacağı HayatPark, yenilenen yüzüyle yakın zamanda Antalyalıların hizmetinde olacak." ifadesini kullandı.

Başkan Uysal'dan belediye aşevine kurban bağışı çağrısı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye aşevinin kurban bağışı kabul edeceğini bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, kurban bağışlarının Turunç Masa üzerinden de gerçekleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması 'komsumeclisi.com' üzerinde yer alan Komşu Dayanışma Sistemi gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan bir platform. Komşularımız, kurban vekaletlerini, Komşu Dayanışma Sistemi üzerinden her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediyemiz aşevine verebilir."

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den inceleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Masa Dağı eteklerinde coğrafi engeller kaldırılarak açılan ve Barış Mahallesi'nin iki tarafını birbirine bağlayan yolu inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tütüncü, Barış Mahallesi'ndeki 2906 Sokak'ta süren çalışmaları yerinde gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, "Barış Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirecektik. Bu bizim sözümüzdü. Zorlu coğrafyayı yenerek, Barış Mahallesi'nin iki yakasını birleştirdik. Buradan Masa Dağı'na da güzel bir yol çıkardık." ifadesini kullandı.

Barış Mahallesi, Konyaaltı, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:37 Kaynak: AA

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