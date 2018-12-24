Son Dakika Haberleri: Antalya Dob "Çardaş Prensesi"Ni Tekrar Sahneleyecek

Antalya Dob "Çardaş Prensesi"Ni Tekrar Sahneleyecek

2 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini tekrar sahneye koyacak.

Antalya Dob
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini tekrar sahneye koyacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, sezon prömiyerinin ardından yarın saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

Haldun Özörten tarafından sahneye taşınan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.

Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırılırken, operetin sahnelenişi sırasında Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden olan eserin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserin ikinci temsilinde "Sylva Varescu" rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald" rolünü Göksay Yaran, "Kontes Stasi" rolünü Işılay Meriç Karataş, "Boni Kancsianu" rolünü Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes" rolünü Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff" rolünü Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.

Fiyatları 10, 30 ve 40 lira arasında değişen eserin biletlerinin, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:33 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 18:04:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Dob "Çardaş Prensesi"Ni Tekrar Sahneleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]