ANTALYA Enstitüde 12 milyon yavru levrek balığı üretildi - Son Dakika

Enstitüde 12 milyon yavru levrek balığı üretildi

Merkezi Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde, yavru levrek balığı üretimi gerçekleştiriliyor. Bu sezonda 12 milyon adet üretilen yavru levrekler özel sektöre satılacak. Üretimdeki amaç Türkiye'nin yıllık yaklaşık 500 milyon olarak yavru balık ihtiyacının bir bölümünü karşılamak ve bilimsel çalışmalarla özel sektöre öncülük etmek.

Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde yavru balık üretimi özel sektörle yapılan işbirliği kapsamında talebe göre gerçekleştiriliyor. Yavru balık üretimi için enstitü tarafından işletilen Beymelek Dalyanı'ndan alınan anaçlar kullanılıyor. Dalyandan alınan levrek anaçları 3-4 ay havuzlarda yüksek proteinli yemlerle besleniyor. Ardından anaçlardan yumurta alınıyor ve yumurtalar, laboratuvarlarda larvaya dönüştürülerek, üretim havuzlarına alınıyor. Burada özel olarak hazırlanan canlı yemler (algler) ve toz yemlerle beslenerek, büyüyen larvalar, yavruya dönüşüyor. Büyüyen yavrular sürekli olarak havuzlardan alınarak boylama yapılıyor. Boylarına göre havuzlarda yeniden bir araya getirilerek, beslenmeye devam ediyor. Levrek yavruları 100- 120 gün içinde 0,5 grama ulaşıyor. Bu süreçte havuzlar ve üretim bölümleri sürekli olarak hijyen tutuluyor. 10 MİLYONLUK BÖLÜMÜ ÖZEL SEKTÖRE SATILACAK

Üretim boyunca bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yavru balık hastalıkları ve beslenme konularında sürekli olarak araştırma yapılıyor. Yem geliştirme, araştırma konularında bilimsel ve ar- ge çalışmaları yapılıyor. Geçen yıllarda çupra ve levrek yavrusu üretimi yapılan enstitüde, bu yıl sadece özel sektörün talepleri doğrultusunda 12 milyon adet levrek yavrusu üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimin yaklaşık 10 milyonluk bölümü özel sektöre satılacak. Kalan bölümü de denizlere bırakılacak. Özel sektöre satılacak yavru levreklerin sevki, önümüzdeki günlerde başlayacak. Satış Ege Bölgesi'ndeki üretim tesislerine yapılacak.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Teknik Koordinatörü Onur Beştepe, "Enstitüsü olarak bu sene ülkemizin 500 milyon yavru balık ihtiyacının 12 milyonunu levrek balığı yavrusu olarak tesisimizde üretmiş bulunmaktayız. Ürettiğimiz bu yavruların yaklaşık 10 milyonu özel sektör ar-ge işbirliğinde kullanılacak olup, 2 milyonu da deniz stoklarımızın artırılmasında kullanılacaktır. Enstitümüzde yavru balık üretiminin yanı sıra balık üretimi sırasında hastalık, beslenme ve bunlarla ilgili bilimsel ve ar-ge çalışmaları yapmaktayız. Özel sektöre bu konuda öncülük etmekteyiz" dedi.