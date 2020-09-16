ANTALYA Güzelliğiyle hayran bırakan kum zambaklarını koparana ağır ceza - Son Dakika

Güzelliğiyle hayran bırakan kum zambaklarını koparana ağır ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiçek açan kum zambakları güzelliğiyle hayran bırakıyor. Bölgede doğal olarak yetişen kum zambaklarını koparana veya zarar verene 73 bin lira ceza uygulanıyor.

Kumluca sahilinde çiçek açan yaklaşık 50 kum zambağı yerli halk tarafından büyük ilgi görüyor. Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 73 bin lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da yaklaşık 220 bin lira ceza uygulanıyor.

'ENDER BİR BİTKİ'

Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan Mehmet Alptekin, "Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir. Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu eylül başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre'de, Çıralı'da ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki" dedi.