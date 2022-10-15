Antalya haberi | Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya haberi | Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2022 12:00
Antalya haberi | Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya haber: Antalya'nın Kumluca ilçesinde su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün öğleden sonra Kuzca Mahallesi Arslanlı mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Taşkın (56) ve arazi sahibi Talat Balaban (70) evlerinin önündeki bahçeye şu kuyusu kazmaya karar verdi. Birkaç gündür devam eden kazı çalışmasında ikili belirli bir derinliğe kadar indi. Dün öğleden sonra kuyunun bir tarafında göçük meydana geldi. Olayı gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beline kadar toprakla örtülen Talat Balaban'ı kurtardı. Ağır yaralanan Talat Balaban ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Toprak altından çıkarılan Halil İbrahim Taşkın'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Balaban, Kumluca, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya haberi | Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberi | Antalya'da su kuyusunda göçük faciası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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