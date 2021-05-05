Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı - Son Dakika

Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı

05.05.2021 14:59
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olmasına yönelik karar alınmasının ardından örtü altı üretim üssü Antalya'da hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olmasına yönelik karar alınmasının ardından örtü altı üretim üssü Antalya'da hareketlilik başladı. Hale gelen ürünler tek tek özenle paketlenerek büyükşehirlere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Antalya halinde hareketlilik başladı

Bakanlık tarafından alınan kararın ardından gözler Türkiye'nin en fazla örtü altı üretim merkezi Antalya'ya çevrildi. Alınan karar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal'inde hareketlilik olduğu görüldü. Sabah saatlerinde ürünlerini hale getiren çiftçiler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Çiftçilerin kamyonetlerinden indirilen ürünler, işçiler tarafından tek tek özenle işlenerek paketlendi. Paketlenerek kamyonlara yüklenen ürünler, cumartesi günü büyükşehirlerde satışa sunulmak üzere şimdiden yola çıkmaya başladı. Hal içerisinde yaşanan hareketlilik havadan drone kamerasına da yansıdı.

Pazarları dağıtalım önerisi

Hale toplanarak gelen sebzeyi bekletme şanslarının olmadığını belirten Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yücel, "Günü gelen sebze de toplanmak zorunda. Biz pazarların kapalı olmasını pek doğru bulmuyoruz. Toplanan ürünlerin yüzde 40'ı pazarlarda satılıyor. Salatalık bugün halde 1 TL'den satılıyor. Marketlerde ise 6 TL olduğunu görüyoruz. Fahiş fiyata marketlerde satılıyor. Pazarların kalabalığını azaltabiliriz. Bir pazarda 100 tane pazarcı varsa bunu mahalle aralarına dağıtarak üçer beşer grup halinde önlem almış oluruz. Millet markete gider gibi pazara gitmiş olur. Bu durumda kimse zor durumda kalmaz. Pazarlarda tüketicilerimiz daha ucuza yiyebilir. Pazarların dağıtılması daha iyi olur. Açık havada herkes alışverişini yapar" açıklamasını yaptı.

Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Ersin Ercan, "Pazarların açılması bizi bir nebze olsun iyi etkileyecek. Şuanda satılmıyor. Yarın yarından sonra daha net belli olur. Patlıcanı pandemiden önce 3 liraya veriyorduk şimdi 1.5 liraya falan veriyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı
Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı

İçişleri Bakanlığı, Cumartesi, Antalya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti 'El bağlama' incelemesi İmamoğlu'na espri malzemesi oldu 'El bağlama' incelemesi İmamoğlu'na espri malzemesi oldu Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor ABD'de polis şiddeti: Asyalı kadına çekiçle saldırı ABD'de polis şiddeti: Asyalı kadına çekiçle saldırı

Son Dakika Haberleri
15:08 RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de!
15:04 Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu
15:01 Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular
14:52 Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti
14:41 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de! RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de!         
15:09
Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular         
15:01
Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar         
14:53
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı         
14:42
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!         
14:33
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı         
14:17
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 15:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement