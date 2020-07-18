ANTALYA KEMER Caretta carettaların 'resmi koruyucuları' - Son Dakika

ANTALYA KEMER Caretta carettaların 'resmi koruyucuları'

Caretta carettaların 'resmi koruyucuları'Kemer Belediyesi'nin belirlediği 4 personel, dünyanın en önemli sahillerinden ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde caretta caretta nöbeti tutuyor.

Caretta carettaların 'resmi koruyucuları'

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Kemer Belediyesi'nin belirlediği 4 personel, dünyanın en önemli sahillerinden ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde caretta caretta nöbeti tutuyor.

Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında caretta carettaları koruma, izleme ve tanıtım faaliyetleri iş birliği protokolü imzalanmasının ardından görevlendirilen 4 belediye personeli, caretta carettaların yaşam alanları kolaylaştırmaya çalışıyor.

Kemer Belediyesi'nin deniz kaplumbağalarına verdiği önem ve değer dolayısıyla Belediye Başkanı Necati Topaloğlu tarafından görevlendirilen Dicle Yılmaz, Kadir Aydınlı, Uğur Akyol ve Emin Sofoğlu, caretta carettaların korunması, popülasyonunu artırmak için her gece sabaha kadar sahilde nöbet tutuyor. Belediye personeli, caretta carettaların yumurtlamaya başladığı andan itibaren yumurtaların sayısını tutup, yuva sayısının tespiti, yumurtadan çıkış döneminden yavruların denize ulaşmasına kadar tüm süreci titizlikle takip ediyor. Mesaiye gece geç saatlerde başlayan belediye personeli, yerli ve yabancı turistlere de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi vererek, sahilde gece gezmemeleri ve ateş yakmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Caretta carettaların gönüllü koruyuculuğunu üstelenen belediye personellerinden Dicle Yılmaz, işe saat 21.00'de başladıklarını ve sabaha kadar sahilde devriye gezdiklerini söyledi. Yılmaz, gece yumurtlamak için sahile çıkan deniz kaplumbağalarının insanları gördüğü zaman kaçabildiğini belirterek, gece sahile inen insanları uyardıklarını kaydetti.

Sabah saatlerinde tüm sahili tekrar gezerek deniz kaplumbağalarının yumurtlama yapıp yapmadığını kontrol ettiklerini anlatan Yılmaz, "Yeni yuvaları tespit edip ölçümlerini yapıyoruz. Yavru çıkışları döneminde de çıkamayan yavrulara yardımcı olmak için yuvaları açıyoruz. Hangi yuvanın denizden ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçerek not alıyoruz" dedi.

'BİZE CARETTA CARETTALARIN 'RESMİ KORUYUCULARI' DİYORLAR'

Caretta carettaları korumak için çalışmaktan mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu dünya harikası hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kemer Belediyesi'nde çalıştığımız için bize caretta carettaların 'resmi koruyucuları' diyorlar. Bu şekilde anılmaktan gurur duyuyoruz. Belediye olarak herkesi caretta carettaları korumaya davet ediyoruz. Onların yaşam alanları kolaylaştırmamız gerekiyor. Denizlere çöp atmayalım. Geceleri sahile inmemeye özen gösterelim."

Kemer Belediyesi, Çıralı, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA KEMER Caretta carettaların 'resmi koruyucuları' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 07:00:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA KEMER Caretta carettaların 'resmi koruyucuları' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]