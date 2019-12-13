Antalya kırmızı kodlu yağış kurşunlu'yu coşturdu -özel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya kırmızı kodlu yağış kurşunlu'yu coşturdu -özel - Son Dakika

Antalya kırmızı kodlu yağış kurşunlu'yu coşturdu -özel

6 saat önce

Kırmızı kodlu yağış Kurşunlu'yu coşturdu -ÖZELAntalya'da 'kırmızı kod' uyarısı sonrası korkulan senaryolar yaşanmazken, yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ne yaradı.

Kırmızı kodlu yağış Kurşunlu'yu coşturdu -ÖZEL

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı sonrası korkulan senaryolar yaşanmazken, yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ne yaradı. Son yağışlarla birlikte Kurşunlu Şelalesi'nin debisi yükseldi.

Türkiye'de ilk defa uygulanan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk sistemli uyarı teknolojisinde 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Antalya'da, bazı bölgelerde metrekareye 200-250 kilogram yağış bekleniyordu. Ancak en yüksek ölçüm Serik ilçesinde 150 kilogram, Aksu'da ise 130 kilogram olarak gerçekleşti.

Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesinde kayıplar yaşanan Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Su seviyesi özellikle yaz döneminde ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, kırmızı kod uyarısı yapılan yağışların ardından adeta coştu. Kurşunlu Şelalesi işletmecilerinden Erol Avcı, son yağışlarla birlikte şelaledeki su seviyesinin ciddi düzeyde arttığını ve görsel şölen oluşturduğunu söyledi. Avcı, bu yıl şelaleyi ziyaret edenlerin sayısının da 400 bini aştığını, geçen yıla göre yüzde 25'lik artış olduğunu dile getirdi.

Avcı, 'Son iki gündür bu bölgede kuvvetli bir yağış hakimdi. Bu yağıştan dolayı Kurşunlu Şelalesi coştu. Şelaleden kuvvetli su akıyor. Yağmurdan dolayı suyun rengi değişti. Şelalenin gür akmasından dolayı yerli ve yabancı turistler de memnun kaldı. Yazın hava sıcaklığından dolayı Kurşunlu Şelalesi'nin debisi düşüyor. Şu an debi yükseldi. Haziran ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum dedi.

Antalya kırmızı kodlu yağış kurşunlu'yu coşturdu -özel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurşunlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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