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Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı - Son Dakika

Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı

03.02.2022 21:13
Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu tırlar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya- Konya karayolu tırlar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, saat 16.00 civarında ise kar yağışı Akseki'nın alt kesimlerinde bulunan Güçlüköy Mahallesi'nde de etkili oldu. Kar yağışının şiddetini arttırması ile trafik tamamen kapanmıştı. Kar kalınlığı Akseki merkezde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde de yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken, Alacabel'de ise 50-80 santimetreye ulaştı. Bölgede birçok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade ediyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki'nin kırsalda bulunan birçok mahallede kapanan yolların ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekiplerinin kar kürüme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Tragger, Antalya, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı - Son Dakika
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