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ANTALYA Kumluca'da Kabotaj Bayramı kutlandı

35 dakika önce

Kumluca'da Kabotaj Bayramı kutlandıAntalya'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Kumluca'da Kabotaj Bayramı kutlandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.
Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'nda düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Yalçın Acargün, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu konuşma yaptı. Etkinliklerde Hünkar Dans Tiyatro Grubu'nun animasyon gösterileri yer aldı. Ardından yarışmalara geçildi. 50 metre yüzme yarışmasında Mustafa Taşkın, 100 metre yüzme yarışmasında Onur Kaplan, 200 metre yüzme yarışmasında Cüneyt Karaöz, 100 metre sırtüstü yüzme yarışmasında Mustafa Taşkın birinci oldu. Tekne yarışmasında ise 30 HP'de 'Emirhan 5', 60 HP'de 'Doktor 07' adlı tekneler birinci oldu. Su altında en uzun bekleme yarışmasında ise İlyas Acar birinciliği elde etti.
Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinliklerde Grup Bergüzar da mini bir konser verdi.
Yarışmaların en heyecanlı bölümü olan 'Yağlı direkten bayrak alma' yarışmalarında bayrağı alan çıkmadı. Hava kararıncaya kadar devam eden yarışmalar sona erdi.
ANTALYA Kumluca'da Kabotaj Bayramı kutlandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Antalya, Kumluca, Güncel
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