Antalya mavi bayrakta dünya birincisi - Son Dakika
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Antalya mavi bayrakta dünya birincisi

6 saat önce

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye'de toplam 463 mavi bayrak ödüllü plaj bulunduğunu belirterek, "Antalya sahip olduğu 202 mavi bayraklı plajla dünyada en fazla mavi bayraklı plaj bulunan şehirdir.

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Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Türkiye'de toplam 463 mavi bayrak ödüllü plaj bulunduğunu belirterek, "Antalya sahip olduğu 202 mavi bayraklı plajla dünyada en fazla mavi bayraklı plaj bulunan şehirdir." dedi.

Hülür, yaptığı açıklamada, mavi bayrağın gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü; temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olduğunu ifade etti.

Mavi bayrağın, plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma ve güvenliğe sahip iyi bir çevre yönetimini temsil ettiğini anlatan Hülür, Türkiye'de mavi bayrak programını yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluşun Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) olduğunu hatırlattı.

Hülür, denetimlerin de TÜRÇEV, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden oluşan "İl Mavi Bayrak Komisyonu" tarafından mayıs ve haziran aylarında yapıldığını aktardı.

"Mavi bayrak güçlü bir turizm iletişim aracıdır"

Antalya'da bu yıl içinde 422 plaj denetimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Mavi bayrak, uluslararası niteliğiyle de turizm açısından ayrı bir önem taşımaktadır çünkü tatil yapmak için bilmediği, yeni tanıyacağı bir yere giderken, insanların uluslararası garanti içeren ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması kolay olmaktadır. Mavi bayrak bu nedenle güçlü bir turizm iletişim aracıdır. Mavi bayrak almak için belediyeler kanalizasyon ve arıtma tesislerini, olanaklarını iyileştirmekte, karadan denize ulaşan her türlü kirli akıntı ve denizden kıyıya vuran kirliliklere engel olmakta, bu şekilde kıyılarda sürdürülebilirliğin sağlanmasına çalışmaktadır. Ülkemizde 463 mavi bayrak ödüllü plaj bulunmaktadır. Antalya sahip olduğu 202 mavi bayraklı plajla dünyada en fazla mavi bayraklı plaj bulunan şehirdir. Bu sayısının daha da artırılması için gerekli çalışmaların yapılması önemli."

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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