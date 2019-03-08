Antalya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, farklı illerdeki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için Antalya, Aydın
, Bursa
ve Eskişehir
'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 14 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.