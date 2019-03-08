Son Dakika Haberleri: Antalya Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Antalya Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Antalya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Antalya Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Antalya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerdeki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için Antalya, Aydın, Bursa ve Eskişehir'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 14 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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