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Antalya mfö'den alanya'da müzik şöleni

50 dakika önce

MFÖ'den Alanya'da müzik şöleniTürkiye'nin en ünlü müzik grubu MFÖ, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi.

MFÖ'den Alanya'da müzik şöleni

Türkiye'nin en ünlü müzik grubu MFÖ, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü hayranlarına unutulmayacak müzik şöleni yaşattı.

Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran yaklaşık 5 bin kişinin dinlediği konsere MFÖ, 'Ele güne karşı' şarkısıyla başladı. Birbirinden sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren MFÖ, şarkı aralarında konsere katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Yılların eskitemediği sanatçılar, hareketli şarkılarda müzik severlerden eşlik etmesini istedi. Müzikseverlerin tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde grup, aralarında 'Yaşın 19', 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Mecburen', 'Yandım', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden' gibi hit şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan MFÖ, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya mfö'den alanya'da müzik şöleni

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 Kaynak: DHA
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