Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

10.08.2022 16:52
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

Antalya'nın 7 ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın 7 ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, alıcı ve satıcı irtibatının kesilmesi amacıyla yapılan çalışmalara devam edildi. Alanya, Serik, Kumluca, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen metruk yapılar, parklar ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacı ve ikametlerine operasyonlar yapıldı.

"8 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi"

Yapılan aramalarda; 8 kilo 509,38 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 43,47 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 853 adet extacy maddesi, 163 adet hap, 7 adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 adet silah ve 4 adet fişek, 14 bin 475 TL, 10 dolar, 50 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 53 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin yaptığı baskın anı ve ele geçirilen malzemeler yer aldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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