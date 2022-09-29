Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

29.09.2022 12:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Hacet Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Alanya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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