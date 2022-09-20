Göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkartılacağı burada yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Acil durum çağrısı alınan tekneden kurtarılan düzensiz göçmenler Antalya açıklarına getirildi - Son Dakika

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