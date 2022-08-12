Antalya'daki rehine krizi sona erdi! Banka müdürü kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'daki rehine krizi sona erdi! Banka müdürü kurtarıldı

12.08.2022 15:47

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine hemen özel hareket polisleri sevk edildi. Ekiplerin önlem almasıyla birlikte başlayan ikna çabalarının olumlu sonuçlanmasının ardından banka müdürü kurtarılırken saldırgan da gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankada sıcak dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre banka şubesinin müdürü, içeri giren kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda özel harekat polisi banka şubesi önünde önlem aldı. Ayrıca banka önüne gelenlerden biri de şahsın annesi oldu. Yapılan ikna çalışmalarının başarılı olmasının ardından banka müdürü kurtarılırken şahıs da karakola götürüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ

Diğer yandan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre bankaya gelen M.R.D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasına el koydu. M.R.D. ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri dışarı çıkardı.

İKNA ÇABALARI OLUMLU SONUÇLANDI

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Banka şubesi müdürünü rehin alan M.R.D. ile görüşen müzakereci polisler silahı bırakıp teslim olmasını istedi. M.R.D., polislerden kendisine 15 dakika verilmesini istedi ancak bu süre de doldu. Öte yandan M.R.D.'nin annesi oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Annesi ve polisin ikna çabalarının başarılı sonuçlanmasının ardından M.R.D. gözaltına alındı.

Olay yerinden görüntüler:

Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
Antalya'da banka müdürü, şube içerisinde silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
YORUMLAR
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Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3) Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3)
Kaynak: DHA

Antalya, Mısır, Kepez, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki rehine krizi sona erdi! Banka müdürü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki rehine krizi sona erdi! Banka müdürü kurtarıldı - Son Dakika
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