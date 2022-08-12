Antalya'nın Kepez ilçesinde Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankada sıcak dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre banka şubesinin müdürü, içeri giren kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.
Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda özel harekat polisi banka şubesi önünde önlem aldı. Ayrıca banka önüne gelenlerden biri de şahsın annesi oldu. Yapılan ikna çalışmalarının başarılı olmasının ardından banka müdürü kurtarılırken şahıs da karakola götürüldü.
Diğer yandan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre bankaya gelen M.R.D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip tabancasına el koydu. M.R.D. ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri dışarı çıkardı.
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Banka şubesi müdürünü rehin alan M.R.D. ile görüşen müzakereci polisler silahı bırakıp teslim olmasını istedi. M.R.D., polislerden kendisine 15 dakika verilmesini istedi ancak bu süre de doldu. Öte yandan M.R.D.'nin annesi oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Annesi ve polisin ikna çabalarının başarılı sonuçlanmasının ardından M.R.D. gözaltına alındı.
Olay yerinden görüntüler:
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'daki rehine krizi sona erdi! Banka müdürü kurtarıldı - Son Dakika