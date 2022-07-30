Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güzle Mahallesi Asarlık mevkiinde M.D ve M.K isimli şahısların izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Şahıslar, yanlarında bulundurdukları 1 adet dedektör, 2 adet kazma ve 1 adet kürek ile birlikte yakalandı.

Kaynak: İHA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak kazı yapan şahıslar malzemelerle birlikte yakalandı - Son Dakika

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