Çocuklara bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, trafik kuralları, kask ve koruyucu ekipmanların kullanımı anlatıldı, her araçta olduğu gibi bisiklet kullanırken de alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kumluca'da bisiklet kullanan öğrencilere kaskın önemi anlatıldı - Son Dakika

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