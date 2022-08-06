POLİSE CEZA YAZMAMASI İÇİN DİL DÖKTÜ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan yol uygulamasında denetime takılan alkollü sürücü, ceza yazmaması için polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı 5 ekip, 9 personel Manavgat'ın Herford, Titreyengöl, Hastane Caddeleri ile Sorgun Bulvarında gerçekleştirdiği alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yol uygulamasında 313 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada, kontrol edilen araç ve sürücülerden Karayolları Trafik Kanunu'na göre eksiklikleri bulunan ve trafik kurallarını ihlal eden 92 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün de sürücü belgesinde geçici olarak geri alındı.

TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE CEZA YEDİ

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde 22.00-24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada yol kontrolünde durdurulan Y.K.'nın 1,75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ceza yememek için trafik polisine dil döken Y.K., arkadaşları ile birlikte tatil amaçlı Konya'dan Manavgat'a geldiğini, tatilin ilk gününün olduğunu belirterek, "Buradan dönüp otele gidecektik. Yazmayın ne olur. Otelde içtik hiçbir yere gitmeyecektik" dedi. Cezadan kurtulamayan Y.K.'ya alkollü araç kullanmaktan 2 bin 286 lira, yanında ehliyet bulundurmamaktan da 144 lira olmak üzere toplam 2 bin 400 lira trafik idari para cezası uygulandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, EHLİYETLİ OLAN İLE YER DEĞİŞTİRDİ

Ehliyetsiz otomobil kullanan Y.E. ise kontrol noktasına 200 metre mesafede durarak otomobilde bulunan ehliyetli İ.B.E. ile yer değiştirdi. Kontrol noktasında durumu fark eden polis memuru otomobili durdurdu. Y.E.'ye 3 bin 674 lira trafik idari para cezası kesilirken, ehliyetsiz şahsa otomobili kullandırma nedeniyle ruhsat sahibi Y.E.'nin babasına da aynı miktarda 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan işten dönen Ş.H.'de 1.51 promil alkollü çıktı. Otomobilini alması için bir arkadaşını çağıran Ş.H. az bir miktarda alkol tükettiğini ifade ederken, kontrol noktasına gelen arkadaşı Ş.H.'ye 'Yarım kutudan başka içmedin değil mi' Buradan git hastaneye test yaptır" diye öğüt verdi. Y.K.'ya da alkollü araç kullanmaktan 1823 lira trafik idari para cezası kesildi.(DHA)