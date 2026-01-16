Antalya'nın Süs Bitkileri İhracatı 61 Milyon Dolar - Son Dakika
Antalya'nın Süs Bitkileri İhracatı 61 Milyon Dolar

16.01.2026 10:49
Antalya, Türkiye'de süs bitkileri ihracatının yüzde 38'ini gerçekleştirerek 61 milyon dolar kazandı.

TÜRKİYE'de geçen yıl 160 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının 61 milyon dolarlık bölümü Antalya'dan gerçekleştirildi. 2025'te kentte 850 milyon dal çiçek üretildiğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, "Bunun yüzde 75'i ihraç edildi" dedi.

Türkiye genelinde geçen yıl süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 14 artışla 160 milyon dolara, Antalya'da yüzde 5 artışla 61 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlarla Türkiye ihracatının yüzde 38'i Antalya'dan yapıldı. Kentte süs bitkilerinin yaklaşık yüzde 75'i ihracata, yüzde 25'i iç pazara yönelik üretildi. Diğer yandan, Türkiye'nin kesme çiçek ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı, Antalya'dan yapıldı. Kentte üretilen çiçeklerin başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine sevkiyatı, şubattan itibaren başlayacak.

'850 MİLYON ADET ÇİÇEK ÜRETTİK VE İHRAÇ ETTİK'

2025 yılında 850 milyon dal çiçek üretimi yapıldığını kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, "Süs bitkileri ihracatımız yaklaşık yüzde 14 artışla 160 milyon dolar civarında tamamlandı. Antalya olarak biz 61 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'de süs bitkileri ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Özel günler başta olmak üzere bütün Avrupa'ya çiçeklerimizi Antalya'dan gönderiyoruz. Yaklaşık 850 milyon adet çiçek ürettik ve yüzde 75'ini ihraç ettik. Kalan kısmını ise iç piyasaya gönderiyoruz. Dolayısıyla hem dünyadaki insanların sevinçlerini ve acılarını paylaşmalarına hem de ülkemizdeki insanların duygularına eşlik etmelerine vesile oluyoruz" dedi.

'İHRACATIMIZIN YARISI KADAR SÜS BİTKİSİ İTHAL EDER HALE GELDİK'

Sektördeki maliyet artışlarının iş gücüne yansımalarını anlatan Başkan Çandır, "Sektörümüz, tüm sektörlerde olduğu gibi maliyet artışlarından ciddi şekilde etkileniyor. Bunun ötesinde, özellikle son birkaç yıldır çiçek ithalatındaki artış bizleri tedirgin etmeye başladı. Şu anda ihracatımızın yaklaşık yarısı kadar süs bitkisi ithal eder hale geldik. Bunun mutlaka kontrollü bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yine maliyet ve kur baskısı üreticilerimizi derinden etkiliyor. Önümüzdeki dönemde bu sorunların aşılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE 5 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ'

İhracat rakamlarının 2025 yılına oranla yüzde 5 artmasını beklediklerini kaydeden Ali Çandır, "Bu yıl da ihracatımız Öğretmenler Günüyle başladı, ardından Sevgililer Günü ile devam edecek. Daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki Anneler Günü ile Paskalya tatilleri sürecinde ihracatımızı sürdüreceğiz. Tüm bu dönemler dikkate alındığında, bu yıl ihracatımızın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR ÇİÇEK ÜRETİRKEN DUYGULARINI DA İŞLERİNE KATIYOR'

Kadın iş gücünün öneminden bahseden Çandır, "Çiçek sektörü özellikle kadın çalışanların yoğun olduğu bir sektör. Tarım genel olarak kadın iş gücünü harekete geçiren, emeklerini değerlendiren çok önemli bir alan. Kadınlar çiçek üretirken duygularını da işin içine katıyor. Kadın elinin değdiği her alanda olduğu gibi, çiçeklerimiz de bu sayede çok daha kaliteli ve özenli hale geliyor. Süs bitkileri sektörü aslında imalat sektörüne benzer yapıda. İmalat sektörüne uygulanan yüzde 5'lik sigorta prim teşvikinin süs bitkileri sektörüne, hatta genel olarak tarıma da uygulanması, maliyet baskısı altında olan sektörümüzü önemli ölçüde rahatlatacaktır" dedi.

Haber: İrem BAŞDAŞ - Kamera: Mehmet Yılmaz/ANTALYA

Kaynak: DHA

