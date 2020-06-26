ANTALYA Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu - Son Dakika

ANTALYA Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu

Otelde perma kültür bahçesi oluşturulduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bahçesine, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Meslek Yüksekokulu ile birlikte hazırlanan perma kültür projesi kapsamında sebze meyve üretimi için bahçe oluşturuldu.

Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu

Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bahçesine, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Meslek Yüksekokulu ile birlikte hazırlanan perma kültür projesi kapsamında sebze meyve üretimi için bahçe oluşturuldu. Kendi kendine yeterliliği göstermek amacıyla oluşturulan bahçede üretilen ürünlerden, otele gelen turistler de istediklerini seçerek yiyebilecek.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan bir otelin bahçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda perma kültür bahçesi oluşturuldu. AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu ile otel işbirliğinde gerçekleştirilen projede, kısıtlı alanda organik olarak meyve ve sebze ile çiçek, kümeslerde tavuk, ördek, kaz gibi hayvanların yanı sıra tavşan, keklik, bıldırcın da yetiştiriliyor. Geçen nisan ayında bahçeye çeşitli meyveler, bamya, domates, biber, salatalık, mısır, fasulye gibi birçok sebze ve çiçeklerin ekimi yapıldı. Fide olarak dikilen sebzeler büyüyerek ürün vermeye başlarken, 48 kilo salatalık toplandığı belirtildi.

Projeyle, hem çok kısıtlı alanda tarımsal üretim yapılabileceğinin gösterilmesi hedeflenirken hem de Covid-19 salgının ardından sertifika alan otele gelen turistlerin bahçeden istediği ürünü ister çiğ isterse de pişirilerek yemesi hedefleniyor. Turistler ayrıca bahçe kapsamında oluşturulan kümeslerde bulunan, tavuk, ördek ve kazların da yumurtalarını yiyebilecek.

Proje yöneticisi AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Meriç Balcı, Covid-19 sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Şu anda burada hayvanlarımız var, her türden bitkilerimiz ve meyve ağaçlarımız var. Bu zorlu günlerde de kendine yeterlilik adına çok küçük arazilerin bile çok yoğun ve usulüne uygun bir şekilde ekilip biçildiğinde, çok fazla verim verebileceğini ve bir ailenin hatta şu kadar bir arazi bile birkaç ailenin yiyecek ihtiyacını, sebze meyve ihtiyacını karşılayabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz" dedi.

Burada aynı zamanda öğrencilere ekmeyi, dikmeyi ve biçmeyi öğrettiklerini söyleyen Balcı, "Enerjiyi tutumlu kullanan bir sistem bu. Enerjiyi tasarruflu kullanarak, ekmek, dikmek ve biçmek önemli. Aynı zamanda kimyasala bulaşmadan organik bir şekilde kardeş bitkileri, birbirine yakın dikerek, onları her türlü zararlıdan koruyarak biyolojik bir şekilde savaşarak ürün yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydoğan, "Bu bizim için perma kültür projesi. İçinde hayvanlar var, bostanlar var, meyve ağaçları var. Bu bir örnek. Tarımda kendi kendine yetebilirliği gösteren bir örnek. Bu projeyi de AÜ'deki öğretim üyeleriyle böyle bir çalışma yaptık, uyguladık ve bugün ilk mahsulümüzü aldık. Yalnızca çok küçük bir bölümünden 48 kilo salatalık aldık" dedi.

Perma kültür bahçesinin turistlere açık olacağını ve turistlerin istedikleri ürünleri dalından kopartarak pişirilmesini isteyebileceğini söyleyen Hüseyin Aydoğan, "Turist; domatesini, patlıcanını, biberini ve diğer ürünleri kopartıp, taze yenilecekleri yiyebilecek; pişirilecek olanları ise istediklerini pişirip sunacağız. Turistler isterlerse kümes hayvanlarının yumurtalarından da pişirtip yiyebilecek" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 09:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu - Son Dakika

Son Dakika

15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:36 Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:47 Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 07:32 Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu 01:17 Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı 23:23 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 22:29 Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
15:30
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
15:25
Galata Kulesi'ni ve Taksim Meydanı'nı satmayı başaran tarihin en büyük dolandırıcısı: Sülün Osman
15:24
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
15:23
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
15:08
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
14:44
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
14:37
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
14:22
Efsane futbolcunun resmi önünden paylaşım yaptı: Tek hayalim seni bulmak
14:21
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
14:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 15:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Otelde perma kültür bahçesi oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]