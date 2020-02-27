Antalya-patara dahil 9 antik kentin eserleri likya uygarlıkları müzesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya-patara dahil 9 antik kentin eserleri likya uygarlıkları müzesi'nde - Son Dakika

Antalya-patara dahil 9 antik kentin eserleri likya uygarlıkları müzesi'nde

6 saat önce

Patara dahil 9 antik kentin eserleri Likya Uygarlıkları Müzesi'ndeANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nde aralarında Patara'nın da bulunduğu 9 antik kentten çıkarılan 1364 eser sergileniyor.

Patara dahil 9 antik kentin eserleri Likya Uygarlıkları Müzesi'nde

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nde aralarında Patara'nın da bulunduğu 9 antik kentten çıkarılan 1364 eser sergileniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından Likya Uygarlıkları Müzesi'nin de ilgi odağı olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği bir yer de Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi oldu. Patara Antik Kenti'nde 32 yıldır sürdürülen antik kazılarda çıkarılan eserlerin büyük bir bölümü, Likya Uygarlıkları Müzesi'nde sergileniyor. Patara Antik Kenti'ni gezenler, bir sonraki durak olarak Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ziyaret etmeye başladı.

Likya Uygarlıkları Müzesi, 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra-Andriake kazılarında ortaya çıkarılan M.S. 129 yılından kalma Hadrian Granaryumu'nun restorasyonuyla oluştu. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın önemli katkılarıyla başlayan müze çalışması, 2016 yılında tamamlanarak Likya Uygarlıkları Müzesi olarak açıldı. Andriake Antik Kenti ile birleştirilerek açık hava müzesi ve kapalı Likya Uygarlıkları Müzesi oluştu.

Likya Uygarlıkları Müzesi 2 bin 400 metrekarelik alandan oluşan 7 odayı kapsıyor. Müzede toplam 1364 eser bulunuyor. Bunlardan 640 eser, 400 sikke 1700 metrekarelik alanda sergileniyor. Bu eserler Likya'nın Patara, Xanthos, Myra, Tılos, Andriake, Arykanda, Olympos, Pınara ve Antiphellos antik kentlerinden çıkarıldı. Eserlerden 117'si ve sikkelerden, 40'ı Patara Antik Kenti'nden çıkarılan eserlerden oluşuyor. 9 antik kentten çıkarılan eserler içinde mutfak eşyaları, cam ve toprak eşyalar, mermer heykeller, göz yaşı kutuları, altın, gümüş takılar, amforalar, deniz çapaları önemli yer tutuyor. Müzenin etrafında yapılan canlandırmalarda ise Andriake Limanı günümüze taşınmış durumda. Çevresindeki Andriake Açık Hava Müzesi ve Noel Baba Kuş Cenneti'nin de müzeye olan ilgiyi artırması bekleniyor. Andriake Açık Hava Müzesi'nde liman yapıları, ticaret agorası, işlikler, kilise yapıları, hamam, yeraltı su sarnıcı, anıtlar ve Yahudi Tapınağı yer alıyor.

'ÇOK GÜZEL ESERLER VAR'

Müzeyi gezen Azeri Ramin Yusubov, "Geçen günlerde Patara'yı gezdim. Çok güzel bir şehirdi, antik kentti. Oradan çıkarılan eserlerin burada Andriake-Likya Müzesi'nde sergilendiğini öğrendim. Burayı gezdim. Çok güzel eserler var burada. Herkesin gelip bu eserleri görmesi lazım" dedi.

'HARİKA BİR MÜZE'

Romanyalı gezgin Eszter Zocska da, "Bölgenin tarihi yerlerini, internetten izleyerek geziyorum. Bugün bu müzedeyim. Likya tarihini bu müzede gördüm. Çok harika bir müze. Çok sayıda kentten çıkarılan eser var. Size Likya'da yolculuk yaptırıyor" diye konuştu.

Antalya-patara dahil 9 antik kentin eserleri likya uygarlıkları müzesi'nde

Recep Tayyip Erdoğan, Demre, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül
13:42 'Çaycı Hüseyin öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! İşte gerçekler
13:42 Yılın romantik komedisi 'Fazla Şaapma' oyuncuları bir araya geldi
13:42 Melisa Şenolsun: Çekimler öncesi dinleniyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 14:56:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya-patara dahil 9 antik kentin eserleri likya uygarlıkları müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]