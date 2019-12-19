Antalya rus turistler kekova'ya yazı geri getirdi - Son Dakika
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Antalya rus turistler kekova'ya yazı geri getirdi

6 saat önce

Rus turistler Kekova'ya yazı geri getirdiDünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava ve ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı geri getirdi.

Rus turistler Kekova'ya yazı geri getirdi

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava ve ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı geri getirdi. Yatla, Kekova turuna çıkan Rus turistler, denize girerek kış mevsiminde yazı yaşadı.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Rus turistleri, denizde bir caretta caretta karşıladı. Rus turistler carretta carettanın bol bol fotoğrafını ve videosunu çekti. Güneşli havada balık tutan amatör balıkçıları izleyen turistler, Kekova'da Batık Kenti ve bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Özellikle Batık Kent'te masmavi denizde, suyun altındaki ve kıyısındaki tarihi izleyen Rus turistler, burada bolca fotoğraf ve video çekti. Bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin önünde toplu fotoğraf çektiren turistler 'Türkiye çok güzel' diye haykırdı.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Rus turistler için yat yüzme molası verdi. Yüzme molasında 19 derecelik hava sıcaklığı ve aynı derecedeki deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl havayı gören Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, bol bol yüzdü. Bazıları yatların üstünden denize atlayış yapan turistler, denizin tadını çıkardı. Ardından yatla Çayağzı Limanı'na dönen Rus turistler turu tamamladı.

'KEKOVA MÜKEMMEL BİR YER'

Kekova'da denize giren Rus Tatyana İshenko, Kış ortasında yazı yaşamak ancak Türkiye'de görülebilir. Kış ortasında denize girmek, yazı yaşamak benim için inanılmaz bir duygu. Kekova mükemmel bir yer. Çok sert bir kıştan gelip, yazı yaşamak tatilimin en güzel anısı. Deniz mükemmeldi. Tekrar geleceğim dedi.

'TÜRKİYE BİR CENNET'

Rus Anatoli Gavılinko, Türkiye bir cennet. Tarihi, denizi, doğayı bir arada görmek isterseniz, tarihi dinlemek, kışın yüzmek isterseniz Türkiye'ye, Kekova'ya gelin diye konuştu.

'İNANILMAZ GÜZELLİKTE BİR YER'

Özbekistan'dan gelen Cennet Misodova da şöyle dedi

Kekova cennet gibi bir yer. İlk kez geldim. Bir daha gelişte ailemi ve yakınlarımı mutlaka buraya getireceğim. Türkiye'ye tatile gelirken inanılmaz güzellikte bir yer göreceğimi tahmin etmemiştim.

Antalya rus turistler kekova'ya yazı geri getirdi

Türkiye, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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