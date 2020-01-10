Antalya Şehir Tiyatrosu'nda 8 isimle daha yollar ayrıldı - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Şehir Tiyatrosu'nda (AŞT), 7 sözleşmeli sanatçı memur ile belediye şirketi üzerinden çalışan bir isimle yeni dönemde sözleşme imzalanmadı. Sözleşmesi yenilenmeyen sanatçılar arasında, önceki dönem AŞT'nin Genel Sanat Yönetmenliği'ni yapan Mehmet Özgür de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında AŞT'de çalışmış müzisyen, oyuncu ve teknik personelin aralarında bulunduğu 48 kişinin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını belirterek sözleşmelerini feshetti. Belediye yönetimi, bu kişilerin işe girişleri, geçmiş dönemde saat ücretli yapıldığını belirterek, Teftiş Kurulu'nun 2016 yılında yaptığı denetimde, bu çalışanların saat ücretli istihdam edilmesinin yasal olmadığı kaydettiğini, eski yönetim tarafından bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı. 2019 yılında yapılan denetimlerde ise bu personelin istihdam şekillerinin doğru olmadığı, iş akitlerinin yasa gereği sonlandırılması yönünde rapor hazırlandığını dile getiren yeni yönetim, bu çalışanlarıyla yollarını ayırdı.

MEHMET ÖZGÜR'ÜN DE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ