ANTALYA Sıcak hava sahili doldurdu - Son Dakika

ANTALYA Sıcak hava sahili doldurdu

Sıcak hava sahili doldurduAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sıcak hava sahili doldurdu

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Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Gençler, deniz içerisinde yer alan 6 metre yükseklikteki kayalıktan tehlikeye aldırış etmeden atlayış yaptı.

Turizm kenti Antalya'da vatandaşlyar, sıcak hava nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 30, deniz suyunun 29 derece olduğu Antalya'da, nem oranı ise yüzde 66 ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi gördüğü Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, Akdeniz'in mavi sularına serinledi. Bazı vatandaşlar sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle beraber vakit geçirirken, bazıları ise sahilde çocuklarıyla serin suyun keyfini doyasıya yaşadı.

KAYALIKLARDAN ATLADILAR

Konyaaltı Sahili'nin içerisinde yer alan 6 metre yüksekliğindeki kayalığa çıkanlar ise atlayış yaptı. 40 metrelik falezlerden atlamayı engellemek için geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü, bekçi görevlendirmişti. Bekçilerin gelmesiyle 40 metrelik falezlerden atlayamayanlar çareyi deniz içerisinde yer alan yaklaşık 6 metrelik kayalığın üzerine çıkıp atlamakta buldu. Tehlikeye aldırış etmeyen genç, yaşlı, çocuk kayalık üzerinden defalarca suya atlamayı tercih etti.

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralına bazı noktalarda uyulurken, denizden çıkarak kıyıya gelen vatandaşların ise maske takmadığı gözlerden kaçmadı.

SICAK HAVAYI DEĞERLENDİRDİK

Arkadaşıyla sıcak havayı değerlendirmek için sahile geldiğini belirten Pelin Gülten, "Hava çok sıcak, denize serinlemeye geldik. Deniz çok güzel, burada vatandaşlar da sosyal mesafeye uymaya çalışıyor. Deniz bu sıcak havalarda iyi geliyor" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşadığını kaydeden Svetlana Yanıkkılıç, "Deniz çok güzel ancak hava sıcak. Denize girerek serinledim. Şimdide güneşleniyorum" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Sıcak hava sahili doldurdu - Son Dakika
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