Antalya Vergi Dairesi Başkanı Karayılan'dan "borçlarınızı yapılandırın" çağrısı - Son Dakika

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, devlete borcu bulunan vatandaşların haziranda yürürlüğe giren Yapılandırma Kanunundan faydalanabilmeleri için 31 Ağustos'a kadar başvurabileceklerini bildirdi.

Karayılan, yaptığı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 9 Haziran'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, borcu bulunan vatandaşların bu yapılandırmadan faydalanması için çağrıda bulundu.

Yapılandırmanın vatandaşlara önemli yararlar sağladığını vurgulayan Karayılan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecek."

Daha önceki yapılandırmalar kapsamında ödemeleri devam edenlerin talep etmeleri durumunda bu kanundan da yararlanabileceğini aktaran Karayılan, yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde indirim uygulanacağını bildirdi.

Yapılandırma kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini belirten Karayılan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri Yİ-ÜFE oranında yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında yapılandırılan borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor."

Taksitle ödemelerde çeşitli kolaylıklar sağlanıyor

Karayılan, taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlere de çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler, öğrenim ve katkı kredisi, ecrimisil borçlarının bu kanuna göre yapılandırılabileceğini aktaran Karayılan, tütün ve salgın kaynaklı verilenler hariç vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezalarının kanun kapsamında değerlendirileceğini kaydetti.

Kanunun da ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasına da imkan sağladığına değinen Karayılan, "Kanun kapsamındaki vergi ve vergi cezalarına, idari para cezalarına ve ecrimisillere karşı açılan davaları sonlandırmak, idarelerle sulh olmak ve yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen mükellefler de kanundan yararlanabilecek." ifadesini kullandı.

Karayılan, terör suçundan hüküm giyenlerin kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayacağını bildirdi.

Kanunla ilgili her türlü sorunun Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevaplanabileceğini vurgulayan Karayılan, "Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırmadan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.