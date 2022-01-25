ANTALYA'YA 29 YIL SONRA KAR YAĞDI - Son Dakika

Antalya kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı aralıklı etkili olurken, Beydağları ve Masadağı etekleri karla kaplandı. Meteoıroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Bölgemizde an itibarıyla kar kalınlıkları Antalya Havalimanı'nda 1 cm olarak ölçüldü denildi.

İLÇELERDE KAR SEVİNCİ

Antalya'nın Demre, Kaş, Manavgat, Döşemealtı ve Serik ilçelerinde kar sevinci yaşandı. Demre'ye bağlı Davazlar Mahallesi ile Kaş'a bağlı Çukurbağ Mahallesi arasındaki D- 400 kara yolu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Bazı vatandaşlar, D- 400 kara yolu kenarına çıkıp kar yağışını izledi. Bazı noktalarda ağaçların yaprakları, otomobillerin üstü beyaza büründü. Bazı araçlar yoldan kaydı. Kaş'ın hemen üstündeki Çomucak mevkiinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Demre'den kar yağışını izleyenlerden Haydar Duman, Muhteşem kar yağıyor. Görüyorsunuz. Biz de buraya arkadaşlarla eğlenmeye geldik. İlk defa Antalya'da kar görüyoruz. Çok mutluyuz dedi.

GÜN KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi de güne kar yağışıyla başladı. Saat 04.00 sıralarında başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. İlçe merkezinde yere düşen karlar birikirken ağaç dalları ve araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Manavgat'ta da kar yağışı saat 04.00 sıralarında başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, saat 05.30 sıralarında yerini yağmura bıraktı. Side'deki Apollon Tapınağı'nda kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

SERİK'TE KAR SEVİNCİ

Serik ilçe merkezinde saat 05.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Vatandaşlar erken saat olmasına rağmen kar topu oynamak için evlerinden sokağa çıktı. Sokakta her yer beyaza bürünürken, kar mutluluğu yaşayanlardan Mustafa Deveci, 'Serik'te en son 1993 yılında kar yağmıştı. O zaman 10 yaşındaydım. O zamandan bu yana Serik ilçe merkezinde kar görmemiştim. Çok mutlu oldum. Esnaf arkadaşlarla kar topu oynayarak karın mutluluğunu çıkardık dedi.

Mesai saatinin başlamasıyla birlikte işe gelen ASAT çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'nda kar topu oynadı.