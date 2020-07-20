Antalya'ya bir günde 55 uçak geldi - Son Dakika

Antalya'ya bir günde 9 ülkeden 10 bin 625 misafirin geldiği bildirildi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte turizm hareketliliğinin başladığını ifade etti.

Salgın dönemindeki hareketliliğin önemine işaret eden Yavuz, "19 Temmuz Pazar günü, Antalya Havalimanı'na 9 ülkeden 55 uçak geldi. Ukrayna'dan 23, Almanya'dan 18, İsviçre'den 4, İngiltere'den 3, Sırbistan'dan 2, Belarus'tan 2, Moldova'dan 1, Avusturya'dan 1 ve Kazakistan'dan 1 uçuş gerçekleşti." diye konuştu.