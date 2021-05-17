Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı - Son Dakika

Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı

17.05.2021 14:16
Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı, System.String[]

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen toplam turist sayısının 532 bini bulduğunu söyledi.

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen toplam turist sayısının 532 bini bulduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, 2021 turizm sezonunun, rakip destisyonlarda 15 Mayıs itibariyle Avrupa öncelikli başladığını açıkladı. Antalya ve rakip destinasyonlardaki son durumla ilgili değerlendirmede bulunan Yavuz, önceki gün Mayorka'ya 52'si Almanya'dan olmak üzere 87 uçuş gerçekleşirken, Girit'in, çoğunluğu Almanya'dan 24 uçakla aylar sonra kapılarını tekrar turizme açtığını söyledi. Aşı pasaportunun mimarı Yunanistan'ın turistik Rodos adasında, 9 uçakla gelen misafirlerle bayram sevinci yaşandığını kaydeden Yavuz, henüz Rusya'dan turist alamayan Mısır'ın tatil bölgelerine ise yarısı Ukrayna'dan olmak üzere 41 uçak turist geldiğini açıkladı.

ANTALYA YARIM MİLYONU AŞTIAntalya'da ise yılın başından itibaren Rusya ve Ukrayna'dan kademeli gelişlerin sürdüğüne dikkati çeken Yavuz, Avrupa ve Rusya'nın eksik kalması nedeniyle beklenen artışlar gerçekleşmemekle birlikte, mayıs ayı başından itibaren günlük turist ortalamasının 5 binin üstünde olduğunu açıkladı. Yavuz, hafta sonları günlük turist sayılarının da 10-15 bini bulduğunu kaydetti. Yavuz, 1 Mayıs ve 8 Mayıs Cumartesi günleri 14 bin, 15 Mayıs Cumartesi 15 bin, 16 Mayıs Pazar günü 10 bin civarında turist gelişi olduğunu açıkladı. Yavuz, yılbaşından beri Antalya'ya gelen turist sayısının yarım milyonu aştığını ve 532 bini bulduğunu belirtti.SEYAHAT ARZUSUSıcakların başlamasıyla insanların kendini bir yerlere atma arzusunun tutulamayacak boyutlara geldiğini dile getiren Yavuz, "Tatile çıkan turistler de bunun bedeli ne olursa olsun bu zor şartları göze almış. Mesela dün Mayorka'ya uçan 15 bin turist henüz geçen hafta istisnai süreci sonlandıran ve vaka sayılarında önemli düşüş kaydeden İspanya'nın tatil bölgeleri de dahil, kısıtlamaları sürdürdüklerini bilerek uçağa bindi. Kısıtlamaları bilen turist aslında sadece aylardır içinde bulunduğu kapalı ortamdan bir an önce kurtulup, sadece kendini güneşin ve denizin kollarına bırakmak istiyor" dedi.Sezonun başlamasıyla turizmin gündeminin hızlandığını anlatan Yavuz, 16 Mayıs itibariyle test ve aşı istenmeyen ülkelerden olan Ukrayna'dan 30 uçakla 6 bin turistin Antalya'ya geldiğini açıkladı.GEÇEN SENE BUGÜNLERDünyada şu an seyahat etmenin aşı ve negatif PCR test sonucu şeklinde iki önemli kriteri olduğuna da dikkat çeken Yavuz, 16 Mayıs Pazar günkü turist sayılarından örnek vererek, şunları söyledi:

"16 Mayıs günü 53 uçakla 10 bin 125 turist Antalya'ya geldi. Avrupa kısmı zayıf. Ukrayna'nın başını çektiği gelişlerde genellikle Doğu Avrupa ülkeleri mevcut. Henüz Rusya yok. Geçen sene 16 Mayıs'ı hatırlıyor musunuz? Ne gelen ne giden tek bir insan vardı. Kötünün iyisi diyelim ve başından beri üzerinde durduğumuz 'sağlıklı ve güvenli' turizm olgusunu el ele birliği ile pekiştirelim."


Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı

Kent Konseyi, Antalya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı - Son Dakika


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