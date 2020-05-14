ANTALYA Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli - Son Dakika

Yenilenen parka Karamanoğlu Mehmet Bey heykeli

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyenin Hacet Parkı'nda gerçekleştirdiği yenileme ve düzenleme çalışmaları sona erdi. Karamanoğlu Mehmet Bey heykelinin de yer aldığı park, düzenlenen törenle açıldı.

Alanya Belediyesi'nin yenileme ve düzenleme çalışmalarını yürüttüğü Hacet Parkı'nda çalışmalar sona erdi. Modern bir görünüme kavuşan, aynı zamanda süs havuzları, dinlenme alanları ve peyzaj alanlarının yanı sıra 13 Mayıs 1277 tarihinde "Bugünden sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda ve pazarda Türkçeden başka bir dil konuşmaya" fermanını yayınlayarak Türkçeyi resmi dil yapan tarihteki ilk hükümdar olan Karamanoğlu Beyliği Hükümdarı Mehmet Bey'in de heykelini barındıran park törenle açıldı.

'TÜRKÇEMİZİN YAŞATILDIĞI TARİHİMİZE YAKIŞIR BİR PARK OLDU'

Sosyal mesafe kuralları da gözetilerek düzenlenen açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ, Alanya Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel, Türkçenin yaşatıldığı parkın açılışı için özel bir tarih seçtiklerini ifade etti. Başkan Yücel, "Bugün 13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Alanya'mıza kazandırdığımız bu muazzam meydanı, bu anlamlı gününün anısına Türkçeyi tarihte ilk kez resmi dil ilan eden Türk Hükümdarı Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı ile taçlandırıyoruz" dedi.

'GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeye bakışına ilişkin de kısa bir bilgilendirme yapan Yücel, "Kadim dilimiz Türkçe, ilk kez 13. yüzyılda devlet yazışmalarında kullanılmaya başlandı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçemizin kaderi Konya çevresinde kurulan Karamanoğlu Beyliği Hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanıyla değişti. Karamanoğlu Mehmet Bey'in "Bugünden sonra kimse sarayda, divanda, mecliste, çarşıda ve pazarda Türkçeden başka bir dil konuşmaya" fermanı, Türkçenin devlet dili olması, gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmiştir. 743 yıl önce yaşanan bu tarihi hadiseyle Türkçe resmiyet ve itibar kazanmış, korunarak yok olmadan bugünlere kadar gelmiştir. Türk Dil Bayramı dolayısıyla Alanya Belediyesi olarak Türkçemizin yaşatılmasında çok önemli katkıları olan Karamanoğlu Mehmet Bey anıtını bu güzel meydanda Alanya halkımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.

'HEM DİLİMİZE HEM TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

"Aynı zamanda, Anadolu Selçuklularından sonra Türkçeye çok önem veren Karamanoğulları beyliklerinin yönetimine giren Alanya'mızın tarihi mirasına da sahip çıkıyoruz" diyen Başkan Yücel, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık tarihiyle Türk dili, milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır, birliğimizin ve beraberliğimizin nişanıdır. Dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa'nın ortasına kadar oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, diğer kardeş Türk ülkelerimizle kurulan güçlü bağların da temelidir. Türkçemiz birçok özelliğiyle kadim ve eşsiz bir dildir. Türk Dili 12 milyon kilometrekarelik coğrafyada kullanılmaktadır. Yaklaşık 220 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır. Türkçe 600 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dildir. Dünyada 7 binin üzerinde konuşulan dil bulunuyor. Bunlar arasında en çok konuşulan 14. dil Türkçedir. Altay dil ailesinin en büyük koludur. Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerindedir. En az bir ortaöğretim kurumunda Türkçe'nin öğretildiği 87 ülke vardır."

'DİLİMİZ, GÜNÜMÜZ KUTLU VE MUTLU OLSUN'

Yücel, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Böylesine zengin ve muazzam bir dili koruyarak yaşatan Karamanoğlu Mehmet Bey anıtı ve beraberinde meydan düzenlememiz, dilimizin korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetin, Türk kültürümüze ve Türkçemize verdiğimiz önemin sembolüdür. Milli değerlerimizin nesiller boyu devam etmesi için çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize milli şuur bilincini anlatmak yaşatmak ve sosyal yaşamlarının bir parçası yapmak için tüm gayretlerimize çalışmalıyız bu vesileyle güzel Türkçemizi en doğru şekilde kullanmak, korumak ve yaşatmak dileğiyle 13 Mayıs Dil Bayramımız kutlu olsun. Karamanoğlu Mehmet Bey anıtımız Alanya'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından parkın ve heykelin açılışı gerçekleştirildi.