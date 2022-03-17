Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi - Son Dakika
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Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi

17.03.2022 10:14
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi

Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul'dan 23 ayrı trafik cezası geldi.

Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul'dan 23 ayrı trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen Hüseyin Şallı, "Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum. İstanbul'un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim" dedi.

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul'dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. Şallı'ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergahından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergahından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.

"Ben İstanbul'un yolunu da bilmem"

Yaşadıklarını anlatan Şallı, "Ben yazın Elmalı Gölova Mahallesi'nde, kışın ise Muratpaşa ilçesinde yaşayan gariban bir çiftçiyim. Yazın 20'ye yakın ceza gelmişti. Daha sonra bu cezalar silindi. Şimdi yeniden 25'e yakın ceza gelmiş. Benim ne yapmam lazım? Benim arabam kel bir Şahin'dir. Ben Antalya haline aracımla zor gidiyorum. İstanbul'a hiç gidemem. Ben İstanbul'un yolunu da bilmem. Bana şimdi git deseler 15-20 günde ancak giderim. Benim arabam sanayiden 2-3 günde çıkıyor. Haftada bir ceza geliyor. Benim başım yandı, başka birisinin canı yanmasın" dedi. - ANTALYA

Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi
Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi

YORUMLAR
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Muratpaşa, İstanbul, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalyalı çiftçiyi İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi - Son Dakika


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