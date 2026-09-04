Yazın ortasında karda kayıp oynayan 2 ayı kameralara yansıdı

Yaz mevsiminin gelmesine rağmen Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kıştan kalan kar kütleleri varlığını koruyor. Göktepe Yaylası'na çıkan vatandaşlar, dağ zirvelerinden aşağıya doğru süzülen iki ayıyı fark etti.

Dağın eteklerindeki kar birikintisine ulaşan ayılar, karların üzerinde kayarak hemen aşağıdaki küçük gölete girdi. Bir süre suda serinleyen ikili, ardından yeşillik alana çıktı.

YEŞİLLİK ALANDA OYUN KEYFİ

Yeşil alanda yan yana gelen ayıların birbiriyle oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Birbirlerini kovalayan, çimlerde yuvarlanan ve doğanın tadını çıkaran ayıların o anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Bölgede bir süre daha vakit geçiren ayılar, daha sonra geldikleri gibi dağın yüksek kesimlerine doğru tırmanarak gözden kayboldu. Karlarda kayan, gölette serinleyen ve çimenlerde oyun oynayan ayıların bu doğal halleri, yayladakiler için unutulmaz bir anı olarak kaldı.