Antalyaspor'da 3 eksik!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 21.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda teknik ekip ve futbolcular ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor. Kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası nedeniyle eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk ile korona virüs tedbirleri kapsamında ülkesinden Antalya'ya gelemeyen Charles de karşılaşmada oynamayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da hafif ağrısı bulunan bulunan Sinan Gümüş ile Podolski ise takımla çalışmalara başladı. İki futbolcunun da Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor'da sarı kart cezası sınırında yer alan 7 futbolcu buluyor. Kırmızı beyazlılarda Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan Medipol Başakşehir karşılaşmasında kart görmesi halinde sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı

İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı

Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi

Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi

Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı