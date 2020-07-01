Antalyaspor'da 3 eksik! - Son Dakika

Antalyaspor'da 3 eksik!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Antalya Stadyumu'nda 21.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda teknik ekip ve futbolcular ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp, kulüp tarihinde yeni başarılara adını yazdırmayı istiyor.

Kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert kart cezası nedeniyle eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Bahadır Öztürk ile korona virüs tedbirleri kapsamında ülkesinden Antalya'ya gelemeyen Charles de karşılaşmada oynamayacak. Fraport TAV Antalyaspor'da hafif ağrısı bulunan bulunan Sinan Gümüş ile Podolski ise takımla çalışmalara başladı. İki futbolcunun da Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da sarı kart cezası sınırında yer alan 7 futbolcu buluyor. Kırmızı beyazlılarda Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan Medipol Başakşehir karşılaşmasında kart görmesi halinde sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:45 

Son Dakika Spor Antalyaspor'da 3 eksik! - Son Dakika Spor
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