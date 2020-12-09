Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok! - Son Dakika

Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!

09.12.2020 17:21
Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!, System.String[]

FT Antalyaspor'da sakatlığı devam eden 7 futbolcu, DG Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

FT Antalyaspor'da sakatlığı devam eden 7 futbolcu, DG Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 7 haftalık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren FT Antalyaspor'da, Sivaspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sezon başından bu yana sakat ve kart cezalıları nedeniyle zor anlar yaşayan Antalyaspor, sakatlık raporunu açıkladı. Sakatlığı devam eden 10 futbolcudan sadece Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz ve Fredy'in zorlu deplasmanda forma giyebileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın hamstring kaslarında birince derece zorlanma olduğu, hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Ufuk Akyol'un dün ayak bileği bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinde olduğu kaydedildi.

Ayak kemiğinde stres kırığı bulunan Doğukan Sinik'in, hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Tibia kemik kırığı bulunan Drole'nin bireysel performans antrenörü ile saha çalışmaları devam ettiği duyuruldu.

Dizde iç yan bağlarında birinci derece zorlanma bulunan Hakan Özmert'in hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Quadriceps kasında ikinci derece zorlanma olan Bahadır Öztürk'ün hafta sonu yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Ön çapraz bağ operasyonu geçiren Serdar Gürler'in bireysel performans antrenörüyle saha çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Hamstring kaslarında birinci derece zorlanma bulunan Fredy'in takımla çalışmalara başlayacağı ve Sivasspor maçı kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Milli maçta sakatlanan Bünyamin ile Pendikspor maçında sakatlanan Mert'in tedavilerinin tamamlandığı, takımla çalışmalara başladığı ve Sivasspor maçı kadrosunda yer alacağı açıklandı.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!
Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok!

Veysel Sarı, Antalyaspor, Sivasspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı         
16:55
Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi         
16:49
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu         
15:48
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi         
13:47
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 17:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da 7 isim DG Sivasspor karşısında yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei