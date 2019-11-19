Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da çifte mesai
Son Dakika Spor Antalyaspor'da çifte mesai - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da çifte mesai

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da çifte mesai, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.


Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bugünkü ilk çalışmasını sabah gerçekleştirildi. Antrenmana U19 takımdan Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.


Kırmızı-beyazlılar daha sonra Performans Antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da eklendi
6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili "satanist ayini" iddiası Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor Mehmetçik'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Cenk, Başakşehir idmanında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da çifte mesai
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]