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Antalyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da, Gaziantep FK maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdmana 19 yaş altı takımından Mikail Başar da katıldı.

Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar daha sonra performans antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırarak yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı.

Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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