Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyeti

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelmekte zorlanıyor. Antalyaspor, geçen sezon dış sahada oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu sezon 2 kez dış saha maçına çıkan Antalyaspor bu maçlarda henüz galibiyetle tanışamadı.

'2 MAÇTIR KAZANAMIYOR'Antalyaspor, geçen sezonun 33'üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçı, Adis Jahovic'in 90+3'te attığı golle 1-0 galip tamamlamıştı. Kırmızı beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta da galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un ligin 2'nci haftasında Beşiktaş ile oynadığı maç 1-1 berabere sonuçlandı. Antalyaspor, 4'üncü hafta deplasmanda oynadığı BTC Türk Yeni Malatya maçını ise 1-0 kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçında ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor arasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maçın hakemi ise Ali Palabıyık.