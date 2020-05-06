Antalyaspor'da oyuncular Kovid-19 testinden geçirilip kampa girecek - Son Dakika
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Antalyaspor'da oyuncular Kovid-19 testinden geçirilip kampa girecek

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor.

Antalyaspor'da oyuncular Kovid-19 testinden geçirilip kampa girecek, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 1,5 ay sonra ilk antrenman heyecanı yaşanıyor.

En son saha çalışmasını tesislerinde, ligde maçların ertelendiğinin açıklandığı 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlıların, sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evlerinde ve konakladıkları otelde, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği idman programı sona erdi.

Belek'teki Regnum Carya Otel'de 7 Mayıs Perşembe günü toplanıp, kampa girmeye hazırlanan futbolcular ile teknik heyet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayrı odalarda konaklayacak, gruplar halinde saha çalışmalarına katılacak.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Kovid-19'a karşı her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyet ve kararlılıkla bunları uygulayacaklarını söyledi.

Çalışmalar tedbirli başlıyor

Oyunculara kampa girmeden önce Kovid-19 testi yaptıracaklarını vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Halihazırda Regnum Otel'de konaklayan bazı oyuncularımız var. Dışarıdan Antalya'ya gelecek 5-6 oyuncumuz var. Onları önce tesislere alacağız. Otele almadan önce Kovid-19 testi yaptıracağız. Buradaki oyuncularımıza da aynı şekilde test yapılacak. Takımımız 7 Mayıs'ta Antalya'da toplanmış olacak. Çok tedbirli şekilde çalışmalara başlayacağız."

Charles ve Bahadır kamp kadrosunda yok

Süğlün, tedavisi için gittiği ülkesi Brezilya'dan dönemeyen Charles ile sakatlığı nedeniyle İsveç'te tedavisi devam eden Bahadır Öztürk'ün 7 Mayıs'taki kamp kadrosuna dahil olamayacağını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nü son derece detaylı, yeterli, profesyonelce hazırlandığını gördüğünü aktaran Süğlün, "Aynı şekilde bizim sağlık kurulumuzla kendi yazdığımız tedbirler de var. Hepsi çok titiz hazırlanıyor. Buradaki personelden kulüp personeline, oyuncularımıza kadar bütün tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:06 Kaynak: AA

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