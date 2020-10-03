Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki

Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile bugün Yeni Malatya Stadyumu'nda oynadıkları maçta tribünde forma giymiş taraftarların yer aldığını açıkladı ve bu duruma tepki gösterdi.

Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile bugün Yeni Malatya Stadyumu'nda oynadıkları maçta tribünde forma giymiş taraftarların yer aldığını açıkladı ve bu duruma tepki gösterdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'de takımımız adına 4'üncü haftayı 'Süper' pandemi önlemleri ile geride bıraktık. Öncelikle; sahada 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor teknik ekibi ve futbolcularını kutlarız. Ancak maalesef kutlamamız, saha içiyle sınırlı kalacaktır. Çünkü; Ülkemizdeki tüm futbol kulüpleri pandemi şartlarında hiçbir gelirleri olmadan, zor imkanlar altında Türk futboluna hizmet etmek için sahada yer alırken, insan sağlığının hiçe sayılmasını göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin her yerinde stada alınacak kişiler ve sayıları belli iken Yeni Malatya Stadyumu'nda eşine az rastlanır görüntülerle karşı karşıya kaldık. Kent protokolü ve ev sahibi ekibin yönetim kurulu dışında, 100'den fazla taraftarın ve hatta amigoların akredite edilerek formaları ile tribüne alındığını ve maç boyunca oyuna müdahalede bulunduklarını şaşkınlıkla izledik. Hani ligin ilk yarısında müsabakalar seyircisiz oynanacaktı? Meğer maçlar seyircili oynanmaya başlamış da haberimiz olmamış! Nerede kaldı insan sağlığına verilen önem ve değer? Uyarılarımız sonrası gerekli tespitte bulunan müsabakanın TFF temsilcileri Mustafa Yılmaz, Osman Yıldırım ve Mehmet Altındağ, karşılaşmanın akreditasyon listesinden bu iddiamızı rahatlıkla tespit edip gereğini yapmalıdır. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Eğer ihtiyaç duyulursa, elimizde bulunan fotoğrafları TFF yönetimi ile paylaşmaktan imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz."

Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki
Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki
Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki
Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki
Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor yönetiminden Yeni Malatya Stadyumu'ndaki kalabalığa tepki - Son Dakika Spor

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