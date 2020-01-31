Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı! - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladıİşte yapılan resmi açıklama;"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!, System.String[]

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladı


İşte yapılan resmi açıklama;


"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz"

Tarık Çamdal, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:23 
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