Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladı



İşte yapılan resmi açıklama;



"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz"