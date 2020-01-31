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Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladıİşte yapılan resmi açıklama;"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladı
İşte yapılan resmi açıklama;
"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz"
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:23
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