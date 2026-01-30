Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

30.01.2026 22:19
Antalyaspor, Trabzonspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Goller Van de Streek ve Onuachu'dan.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Hesap.com Antalyaspor: Julian-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin, Paal, Soner, Ballet(Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Saric(Dk. 68 Ceesay), Safuri, Samet Karakoç(Dk. 86 Giannetti), Van de Streek(Dk. 86 Boli).

Trabzonspor: Onana-Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik(Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov(Dk. 69 Umut Nayir), Muçi(Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto(Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu.

GOLLER: Dk. 43 Van de Streek (Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (P) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ballet (Antalyaspor), Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir (Trabzonspor)

Antalyaspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

21'inci dakikada köşe vuruşunda Safuri'nin sağ kanattan ön direğe ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.

22'nci dakikada Zubkov'un pasında topu alan Muçi'nin ceza alanı dışından vuruşu kaleci Julian'ın kucağında kaldı.

29'uncu dakikada hücum yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Trabzonspor'da Zubkov'un ortasına altı pas içerisinde iyi yükselen Nwaiwu'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada Trabzonspor'da Oulai, ayağında topu fazla tuttuktan sonra dengesini kaybedip düşünce araya Van de Streek girdi. Topu alan Van de Streek, meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın bacak arasından filelere gönderdi: 1-0.

53'üncü dakikada ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun, Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarptı ancak ağlara gitti: 1-1.

61'inci dakikada köşe vuruşunda Muçi'nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Julian, köşe dibinden kornere gönderdi.

77'nci dakikada Muçi'nin penaltı noktasına doğru yaptığı ortada top Hüseyin Türkmen'in eline çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

80'inci dakikada penaltıda topun başına yine geçen Onuachu'nun vuruşunda Antalyaspor kalecisi Julian ayaklarıyla topu kurtardı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

