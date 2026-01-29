Antalyaspor - Trabzonspor: 60. Randevu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor - Trabzonspor: 60. Randevu

Antalyaspor - Trabzonspor: 60. Randevu
29.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Kritik bir mücadele bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan Antalyaspor ile Trabzonspor, ligde 60. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'un konuğu olacak. İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar 59 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 35'ini Trabzonspor kazanırken, Antalyaspor da 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Trabzon ekibi rakip fileleri 109 kez havalandırırken, Akdeniz temsilcisi de 59 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlarda da tablo değişmiyor

Antalya'da oynanan lig karşılaşmalarında da bordo-mavililerin üstünlüğü ön plana çıkıyor. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan 29 mücadelede Trabzonspor 15 kez kazandı, ev sahibi ekip de 8 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşadı. 6 mücadelede ise taraflar birer puana razı oldu.

Kritik haftalar öncesi moral arayışı

Zirve yarışında kritik haftalara girilen süreçte oynanacak bu karşılaşma, her iki takım adına da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralar iddiasını güçlendirmek istiyor. Antalyaspor ise sahasında alacağı sonuçla sıkıntılı bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor deplasmanda 10. maçına çıkacak

Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon deplasmanda 10. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 9 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi bu sezon dış saha maçlarında 19 puan topladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor - Trabzonspor: 60. Randevu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:26:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalyaspor - Trabzonspor: 60. Randevu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.