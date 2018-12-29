Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'u 4 Oyuncu Sırtladı

Antalyaspor'u 4 Oyuncu Sırtladı

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 19 kez gol sevince yaşarken, bu gollerin yükünü 4 futbolcu çekti.

Antalyaspor'u 4 Oyuncu Sırtladı, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 19 kez gol sevince yaşarken, bu gollerin yükünü 4 futbolcu çekti.

Antalyaspor, ligin ilk yarısını 19 gol atarak tamamladı. En çok gol atan takımlar sıralamasında 9'uncu sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, attığı 19 golün 15'ini 4 futbolcusunun vuruşuyla buldu. Takımın en çok gol atan ismi 6 golle Souleymane Doukara oldu. Senegalli futbolcuyu 3'er golü bulunan Medipol Başakşehir'den kiralanan Mevlüt Erdinç, orta saha oyuncusu Hakan Özmert ve stoper olmasına rağmen kaptan Diego Angelo takip etti. Akdeniz ekibinde Serdar Özkan'ın 2, Maicon Marques ve Yekta Kurtuluş'un ise 1'er golü bulunuyor.

"En çok gol sağ ayakla"

Antalyaspor'da atılan 19 golün büyük bölümü ise sağ ayakla yapılan vuruşlarla geldi. 11 kez sağ ayakla atılan gollerin yanı sıra sol ayakla atılan gollerin sayısı ise 2'de kaldı. Kafa gollerinin sayısı ise 4 oldu. Sol ayakla atılan 2 golün birini ve kafa ile atılan 4 golün 2'sini Diego kaydetti. Bu sezon yenik duruma düştükten sonra yaptığı geri dönüşlerle puana ve galibiyete ulaşmasıyla dikkat çeken Antalyaspor, buna rağmen ilk yarılarda dağa çok gol kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip attığı 19 golün 13'ünü maçların ilk yarılarında, 6'sını ise ikinci yarılarında kaydetti. Bu 6 golün 4'ü de maçların son 7 dakikasında geldi. Antalyaspor maçların ilk 15 dakikasında ise sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

"Asistçi Hakan"

Takımın asist kralı ise Hakan Özmert oldu. 3 golü bulunan deneyimli futbolcu 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Kaptan Diego da attığı 3 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. Mevlüt, Serdar ve Doukara 2'şer, Nazım, Yekta, Maicon ve Celustka ise 1'er kez gol pası verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:31 Kaynak: İHA

Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor
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